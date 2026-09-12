Ботеви дни във Враца
Откриха честванията във Враца, посветени на 143-годишнината от подвига на Ботевата чета
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Откриха честванията във Враца, посветени на 143-годишнината от подвига на Ботевата чета
Във Враца откриха Ботевите дни, посветени на 140-тата годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. Довечера в Козлодуй президентът Росен Плевнел...
Футболен турнир за деца до 14-годишна възраст ще бъде включен в програмата за Ботевите дни във Враца. Решението за спортното мероприятие бе взето на з...