Ботев Пд на полуфинал за Купата на България
"Канарчетата" бяха затруднени от втородивизионен тим
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"Канарчетата" бяха затруднени от втородивизионен тим
Локо Пд ще мери сили с ЦСКА 1948 на четвъртфиналите
ПФК „Банско" ще дари приходите от домакинската си среща срещу „Ботев" (Гълъбово) за лечението на четиримесечната Ива Барякова, която се нуждае от скъп...
Стара Загора. Берое започна 2014 година с победа като се наложи с 3:1 над Ботев Гълъбово. Владимир Зафиров в 12-ата, Атанас Зехиров в 31-ата и Георги...