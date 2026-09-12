Обрат с Анчелоти! Отказа нов договор и напусна
Този сезон Ботафого спечели 63 точки и завърши шести в класирането на бразилското първенство
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Този сезон Ботафого спечели 63 точки и завърши шести в класирането на бразилското първенство
Ботафого отговори с далечен шут на Артур, а десет минути преди почивката взе аванс в резултата
Победителят в Шампионска лига Пари Сен Жермен се наложи убедително с 4:0 срещу Атлетико Мадрид
Вратарят Ренан тръгва за Бразилия
Звездата на Ботафого - Сантана парафира с шампионите до дни
Ботафого следи Фостър
Пауло Аутори ще води бразилците в следващите 4 години
Сега става въпрос за Фернандо Констанца
Бразилската актриса Матиа Проенса доказа обичта си към "Ботафого". 57-годишната баба спази обещанието си да направи стриптийз, ако любимият й отбор се...