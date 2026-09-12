Всичко за Бостънски Маратон

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Смъртна присъда за Царнаев

Смъртна присъда за Царнаев

Смъртната присъда на признатия за виновен извършител на терористичния акт на Бостънския маратон през 2013 г. Джохар Царнаев бе официално произнесена....

25 юни | 6:17
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Джохар Царнаев проговори

Джохар Царнаев проговори

Бостън. Джохар Царнаев е проговорил за взривовете в Бостън. Това съобщи The Boston Globe. И уточнява, че това е станало по време на неговото свиждане...

01 март | 9:08
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