Смъртна присъда за Царнаев
Смъртната присъда на признатия за виновен извършител на терористичния акт на Бостънския маратон през 2013 г. Джохар Царнаев бе официално произнесена....
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Смъртната присъда на признатия за виновен извършител на терористичния акт на Бостънския маратон през 2013 г. Джохар Царнаев бе официално произнесена....
Атентаторът от Бостънския маратон беше осъден на смърт. След дълги дебати съдебно жури реши Джохар Царнаев да бъде екзекутиран. Съдебните заседатели...
Бостън. Съдебният процес за атентата по време на маратона в Бостън през 2013 г. ще се гледа днес. Предстои да бъде избран състава на съдебното жури, с...
Бостън. Десетки хиляди души ще участват в Бостънския маратон, който се провежда днес, една година след терористичната атака по време на надпреварата,...
Бостън. Ужасът от Бостънския маратон от преди една година се повтори. Няколкостотин жители на града бяха евакуирани снощи и изпитаха страха отново, сл...
Бостън. Джохар Царнаев е проговорил за взривовете в Бостън. Това съобщи The Boston Globe. И уточнява, че това е станало по време на неговото свиждане...
Ню Йорк. Братя Царнаеви, са планирали да взривят площада "Таймс Скуеър" в Ню Йорк заяви Майкъл Блумберг, кмет на града, предаде бТВ. Градоначалникът...
Бостън. Джохар Царнаев, който е заподозрян за бомбената атака на бостънския маратон, е дошъл в съзнание и вече дава показания на следователите, пред...
Бостън. Джохар Царнаев е бил в университета си всеки ден след експлозиите по време на маратона в Бостън, предаде Си Ен Ен. Царнаев посещавал лекции и...
Обама: Остават много въпроси
Анзор Царнаев: Синовете ми са невинни
Чичото на Джохар и Тамерлан Царнаеви, смята, че неговите племенници заслужават да умрат за извършеното от тях, предаде Интерфакс. „Те не заслужава...
Бостън. В социалните мрежи изтече името и на третата жертва на бомбената атака в Бостън. Въпреки, че семейството на китайската студентка не желаеше са...
Установена е самоличността на трите жертви на терора в Бостън
Бостън. Очевидци на трагедията в Бостън описват ужаса като по-страшен от Ирак и Афганистан. Едно осем годишно момче беше убито от първия взрив, спор...
Пакистанските талибани, които стояха зад заговора за бомбен атентат на „Таймс Скуеър" през 2010 г., не поеха отговорносста за експлозиите по време на...
София. Президентът Росен Плевнелиев изпрати днес съболезнователно писмо до президента на САЩ Барак Обама по повод експлозиите в Бостън, при които за...
Бостън. ФБР и ЦРУ работят по две основни версии за извършителите, подготвили взривът, който отне живота на трима души в Бостън, според вестник „Фигар...
Бостън. Федералното бюро за разследване на САЩ пое отговорността за координацията на разследването на атаките в Бостън. Говорител на агенцията обяви,...
Обама: Виновните ще бъдат наказани