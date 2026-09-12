Тамерлан говорил с майка си за джихад
Бостън. Убитият терорист Тамерлан, по-големият от двамата братя, заподозрени за взривовете на 15 април по време на Бостънския маратон, е разговарял с...
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Бостън. Убитият терорист Тамерлан, по-големият от двамата братя, заподозрени за взривовете на 15 април по време на Бостънския маратон, е разговарял с...
Москва. Руските специални служби са предали на американските власти записи от телефонни разговори на братята Тамерлан и Джохар Царнаеви, заподозрени к...
Бостън. Заподозреният за атентата в Бостън Джохар Царнаев е прехвърлен в затвора във Форд Девънс, Масачузетс, от бостънската болница, където преди сед...
Ню Йорк. Братя Царнаеви, са планирали да взривят площада "Таймс Скуеър" в Ню Йорк заяви Майкъл Блумберг, кмет на града, предаде бТВ. Градоначалникът...
ЦРУ вкарало големия брат в терористичен списък
Царнаев бил в черен списък, но авиокомпанията го написала по друг начин
Американката Катрин Ръсел не подозирала за намеренията на съпруга си