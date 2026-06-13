Мистър Готин срещу Перфектен
През миналата седмица Германия бе разтърсена от новината, че Юрген Клоп си тръгва от "Борусия". Треньорът върна "жълто-черните" от Дортмунд на картата...
Следете всички новини, анализи и коментари за "борусия". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
През миналата седмица Германия бе разтърсена от новината, че Юрген Клоп си тръгва от "Борусия". Треньорът върна "жълто-черните" от Дортмунд на картата...