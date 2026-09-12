Пламнаха вековни гори до Велико Търново
Масово съхнене и нападение от вредители
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Масово съхнене и нападение от вредители
Не може да бъде овладян повече от 4 часа
Бутат 97 незаконни постройки в гетото на Стара Загора
Пожарът е причинен от небрежност при боравене с открит огън
30 декара борова гора и 20 куб. м добит дървен материал изгоряха при пожар в землището на село Черничево. Огънят лумнал снощи около 22 часа., съобщиха...
Пожар лумна в малка борова гора край град Сандански. Сигнал за огнения инцидент е подаден на телефон 112 във вторник в 15,58 часа. Веднага към мястото...
Стара Загора. Бившият парк „Борова гора", който постепенно бе унищожен от незаконното строителство, плъзнало от ромския кв. „Лозенец", отново ще бъде...
Стара Загора. Започва залесяването на парк „Борова гора", който до неотдавна бе населен с незаконни къщи и постройки от близкия ромски кв. „Лозенец"....
Около 15 дка борова гора пламнаха над кв. Кремиковци в столицата. Сигнал за пожара е подаден малко след 15.30 ч. 9 пожарни коли са били изпратени на...
Няма опасност за населението от пожара
Варна. Пожар е лумнал към 13,1 часа край варненското село Каменар. Огънят е обхванал боровата гора, която се намира в близост до селото. Сигналът е,...