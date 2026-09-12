Всичко за Борисовден

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Отбелязваме Борисовден

Отбелязваме Борисовден

Имен ден празнуват Борис, Бориса, Боряна, Борислав, Борил Днес (2 май) Българската православна църква отбелязва Борисовден. Денят е посветен на памет...

02 май | 9:00
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