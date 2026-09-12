Отбелязваме Борисовден
Имен ден празнуват Борис, Бориса, Боряна, Борислав, Борил Днес (2 май) Българската православна църква отбелязва Борисовден. Денят е посветен на памет...
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Имен ден празнуват Борис, Бориса, Боряна, Борислав, Борил Днес (2 май) Българската православна църква отбелязва Борисовден. Денят е посветен на памет...
София. След не повече от 3 години България ще изнася газ в огромни количества. Това прогнозира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред бТВ, като подчерта,...
Имен ден празнуват Борис, Бориса, Боряна, Борислав, Борил Днес православната църква чества Борисовден, като се прославя Св. цар Борис - покръстител н...