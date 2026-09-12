Храни куче да те лае. Лена с ултиматум към Борисов
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Причината бил Радев
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Политици, известни журналисти, анализатори, политолози и др. получават заплащане
Калин Георгиев ще пази парите на Цветелина Бориславова. Бившият главен секретар на МВР пое дирекция "Сигурност" в Българо-американската кредитна банка...