Разследват Борислава за набедяване
Прокуратурата започна проверка срещу Борислава Латинова за набедяване. Девойката обвини полицайката Нели Върбанова от София, че я е опипвала по време...
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Прокуратурата започна проверка срещу Борислава Латинова за набедяване. Девойката обвини полицайката Нели Върбанова от София, че я е опипвала по време...
Полицай Нели Върбанова не е унизявала студентката Латинова
София. Детекторът на лъжата обори тезата на 20-годишната студентка Борислава Латинова, която твърди, че е била разсъбличана и опипвана от полицаи на е...
Студенти от Благоевград ще излязат на протест пред 4-то РПУ в София този следобед, за да се противопоставят на полицейския тормоз над 20-годишната Бор...
София. Софийска районна прокуратура се е самосезирала по публикации в медиите и е образувала прокурорска преписка по случая с унизителния обиск на 20-...
София. Започна проверка в СДВР след оплакването от страна на 20-годишната студентка Борислава Латинова след полицейски произвол при обиск на улицата....