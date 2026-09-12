Всичко за Борислава Латинова

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МВР: Борислава лъже

МВР: Борислава лъже

София. Детекторът на лъжата обори тезата на 20-годишната студентка Борислава Латинова, която твърди, че е била разсъбличана и опипвана от полицаи на е...

23 октомври | 18:20
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