Радев: България не трябва да изостава в динамично развиващия се технологичен свят
Министър-председателят проведе среща с проф. Мартин Вечев и инж. Борислав Петров
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Министър-председателят проведе среща с проф. Мартин Вечев и инж. Борислав Петров
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