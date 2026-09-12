Драма в Белоградчик. Полиция в дома на кмета
Гърми голям скандал за сметопочистването
Следете всички новини, анализи и коментари за Борис Николов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гърми голям скандал за сметопочистването
Общината в Белоградчик е в трескава подготовка за тазгодишния традиционен панаир, който се открива на 29 юни – Петровден, каза за „Стандарт" кметът Бо...
Досегашният кмет на Белоградчик Борис Николов спечели нов, трети мандат начело на скалния град, съобщиха от общинската избирателна комисия. Той победи...