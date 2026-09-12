Българин спечели европейската купа по джудо
Борис Георгиев е №1 в Малага
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Борис Георгиев е №1 в Малага
Мадрид. Тервел Пулев и Борис Георгиев са на подготовка в Мадрид заедно с испанския национален отбор. Боксьорите ни тренират в Centro de Alto Rendimien...
БГ икономистът мечтае да консултира правителства
Искам след време да съветвам правителства или да работя за ООН, казва нашето момче в Дания
Борето Георгиев се връща в националния, атакува Рио