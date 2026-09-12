Стана ясно ръководството на "Магазин за хората"
Първият магазин ще се отвори в Пловдив
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Първият магазин ще се отвори в Пловдив
77-годишният Перес стана президент на мадридския клуб за втори път през 2009 година
Данаил Папазов отстранява Ахмед Доган като член на борда
Пловдив. Юли Попов, Ангел Палийски и Бисер Лазаров бяха освободени от Съвета на директорите на Ботев Пловдив, информираха от клуба на официалната си с...