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Банско си търси 400 000 лв. борч

Банско си търси 400 000 лв. борч

Банско. Заради натрупан дълг от 400 000 лв. от неплатени данъци и такси община Банско предприе крайни действия срещу фирмата, която стопанисва лифта н...

23 септември | 5:05
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