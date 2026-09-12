Плащаш 20% от борча и си запазваш вещите
Съдебният изпълнител ще спира разпродажбата на имущество на длъжника, ако до деня на търга той плати поне 20% от борча си и се задължи да внася по още...
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Съдебният изпълнител ще спира разпродажбата на имущество на длъжника, ако до деня на търга той плати поне 20% от борча си и се задължи да внася по още...
Плевен. Петима души от гр. Славяново набиха семейство заради невърнат заем. Екшънът се разиграл в полунощ в дома на 37-годишната Александра Моцева. Н...
Банско. Заради натрупан дълг от 400 000 лв. от неплатени данъци и такси община Банско предприе крайни действия срещу фирмата, която стопанисва лифта н...
Българите няма да получават европари за саниране на блоковете, ако имат неплатени сметки за парно. Това предвижда подготвеният от Министерството на ик...
Габрово. Четирима маскирани отвлякоха 20-годишен мъж от севлиевското село Шумата за дълг от 500 лева. Младежът дължал парите на единия от похитителит...