Белгийски студенти впечатлени от доброволци в битката с наркотиците
Благоевград. Студенти от колеж „Karel De Grote" в Белгия гостуваха в четвъртък на Общински съвет по наркотични вещества в Благоевград. Те са в странат...
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Благоевград. Студенти от колеж „Karel De Grote" в Белгия гостуваха в четвъртък на Общински съвет по наркотични вещества в Благоевград. Те са в странат...