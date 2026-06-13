Зам.-министър Петрунова бе гост на откриването на сезон 2015 в Двореца
С напълно реставриран параклис „Успение Богородично" и арт галерия „Тунела", в която е подредена изложба от стъклопластика и живопис официално Държавн...
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С напълно реставриран параклис „Успение Богородично" и арт галерия „Тунела", в която е подредена изложба от стъклопластика и живопис официално Държавн...