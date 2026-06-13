Защитник на "Славия" ще покрие щетите на "Бончук"
Защитник на "Славия" ще покрие от джоба си щетите на стадион "Бончук". Това обяви президентът на "белите" Венцеслав Стефанов. От "Марек" се оплакаха,...
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Защитник на "Славия" ще покрие от джоба си щетите на стадион "Бончук". Това обяви президентът на "белите" Венцеслав Стефанов. От "Марек" се оплакаха,...