Историческа годишнина! 78 г. от бомбандировката над Хирошима
Русия и Беларус не са поканени на церемонията
Следете всички новини, анализи и коментари за Бомбандировка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Русия и Беларус не са поканени на церемонията
Бомбардировка частично разруши болница в афганистанския град Кундуз и уби трима медици, а повече от 30 души са в неизвестност, съобщиха от "Лекари без...
Най-малко 28 души, повечето цивилни, са загинали при бомбардировка, извършена от сирийския режим на Ал Баб, в сирийски град в северната провинция Алеп...
Багдад. САЩ продължават да нанасят въздушни удари по позиции на джихадистката групировка "Ислямска държава" в Ирак. При серия американски атаки тази н...