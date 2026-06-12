Симеон Славчев играе под наем в "Болтън" до края на сезона
Лондон. Родният полузащитник Симеон Славчев ще играе под наем до края на сезона в английския клуб "Болтън Уондърърс". От лятото той е част от португал...
Следете всички новини, анализи и коментари за Болтън Уондърърс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Лондон. Родният полузащитник Симеон Славчев ще играе под наем до края на сезона в английския клуб "Болтън Уондърърс". От лятото той е част от португал...