Д-р Олга Мицова пред СТАНДАРТ:: УМБАЛ "Лозенец" се развива по най-новите достижения в медицината
Расте грижата за психичното здраве, казва изпълнителният директор на болницата
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Расте грижата за психичното здраве, казва изпълнителният директор на болницата
Назначиха ново ръководство
Животът на двумесечно бебе спасиха лекарите от Университетска болница "Лозенец". Екип под ръководството на шефа на лечебницата проф. Любомир Спасов из...