Коя е жената на Мутафчийски и какво направи
Д-р Елена Мутафчийска спасила жена от тежка психична криза
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Д-р Елена Мутафчийска спасила жена от тежка психична криза
Майката и бебето са в добро клинично състояние
Сезират прокуратурата за изсечени по заповед на кмета вековни ели Общинските съветници от ГЕРБ в Белица проведоха приемен ден. Общинският ръководител...
Инцидентът е станал в дома за хора с умствени увреждания в Самуил