50 000 евро делят Краси от мечтата за живот
Красимира Гугова вярва, че ще победи тумора и ще стъпи на червения килим Да ушие костюмите за "Аскеер"-те ще е сбъднат сън за 33-годишната дизайнерка...
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Красимира Гугова вярва, че ще победи тумора и ще стъпи на червения килим Да ушие костюмите за "Аскеер"-те ще е сбъднат сън за 33-годишната дизайнерка...
Трудно диагностициране на болестта на Бехтерев и тромави бюрократичен път, който пациентите извървяват на всеки 6 месеца. Това малка част от проблемит...
София. В четвъртък пред НДК беше отбелязан Световният ден за борба с болестта на Бехтерев, който е на 4 май. Събитието бе организирано от Българското...