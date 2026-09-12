Бунт срещу Путин! Най-близките му недоволни от слабата армия
Руският президент трябва да се справя с необичайно растяща критика
Следете всички новини, анализи и коментари за Бойни Действия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Руският президент трябва да се справя с необичайно растяща критика
Битките са в южната част на града
Бойните действия в Сирия се подновиха с пълна сила часове след края на договореното между САЩ и Русия примирие, което изтече в неделя. Неидентифицира...
"Режимът на тишина" влезе в сила тази нощ в 1 часа местно време в района на Източна Гута край Дамаск и в северната част на провинция Латакия. Това съо...
Сдържаност и прекратяване на огъня в Нагорни Карабах. За това настоя руският президент Владимир Путин, коментирайки бойните действия. „Президентът Пу...
Влиянието на екстремистите от „Ислямска държава в Ирак и Леванта" продължава да расте. Расте и нестабилността в страната, след като екстремистите вече...