"Боинг" с историческо изстрелване (Снимки)
Капсулата CST-100 с двама астронавти на борда
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Капсулата CST-100 с двама астронавти на борда
Амбициозната студентка от Добрич получава менторство от NASA и от "Боинг"
"Боинг" не успя да остави несгодите си в 2019 година.
Сега ще разберем дали си е взел поуките, за да възроди закъсалия производител
"Боинг" ще отбележи 100 години от създаването на първия си самолет с нов модел, който ще излита вертикално. Компанията произвежда самолети вече 99 год...