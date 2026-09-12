Гастрол на Варненската опера в Брюксел с „Набуко“ и „Бохеми“
Българското оперно изкуство ще бъде представено отново във Forest National, най-голямата зала на Брюксел с 5 000 места...
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Българското оперно изкуство ще бъде представено отново във Forest National, най-голямата зала на Брюксел с 5 000 места...
Известният ни кларнетист Иво Папазов - Ибряма, сръбският певец и композитор Желко Йоксимович и македонската певица Каролина Гочева ще покажат своя тал...
Пловдив. След дълго европейско турне спекаткълът „Бохеми" се връща в Пловдив в навечерието на Коледа. Постановката, която е дело на международен еки...