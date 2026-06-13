Богдана Желявска подаде оставка
Зам.- шефката на СГС и председател на гражданското отделение Богдана Желявска е депозирала оставка. По-късно Висшият съдебен съвет гласува и прие ост...
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Зам.- шефката на СГС и председател на гражданското отделение Богдана Желявска е депозирала оставка. По-късно Висшият съдебен съвет гласува и прие ост...