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Към магистратите се насади много отрицателно отношение Трябва да се намери баланс в съдийското самоуправление, казва Богдана Желявска Буквално в пос...
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Към магистратите се насади много отрицателно отношение Трябва да се намери баланс в съдийското самоуправление, казва Богдана Желявска Буквално в пос...
Богдана Желявска е родена на 12 август 1967 г. в София. Завършва Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" през 1989 г. Магистър по право на К...
Времето, когато магистратите говореха само с актовете си, отмина Интервю с Богдана Желявска, зам.-председател на Софийски градски съд и председател н...