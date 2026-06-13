Ето защо е починала Боби Кристина
Потапянето на лицето на Боби Кристина във водата и употреба на алкохол и наркотици са довели до смъртта й миналата година, информира Independent. Изда...
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Потапянето на лицето на Боби Кристина във водата и употреба на алкохол и наркотици са довели до смъртта й миналата година, информира Independent. Изда...
Съдебно-медицинска експертиза установи причините за смъртта на единствената дъщеря на певицата Уитни Хюстън - Боби Кристина Браун. Резултатите няма да...
Боби Браун даде първото си интервю след смъртта на Боби Кристина. Рапърът, известен някога като лошото момче на Америка, сподели, че Уитни Хюстън е "и...
Разпоредителят на наследството на Боби Кристина Браун, наскоро починалата дъщеря на Уитни Хюстън, прибави към делото срещу партньора ѝ Ник Гордън и об...
Боби Кристина Браун, единствената дъщеря на покойната Уитни Хюстън и рапъра Боби Браун, беше погребана днес до майка си и дядо си в гробището "Феървю"...
Нови факти в процеса срещу гаджето й Ник Гордън засилват подозренията срещу него Първоначалната аутопсия на Боби Кристина от понеделник не откри знач...
Големият въпрос е кой ще прибере наследството й от 20 милиона долара Дъщерята на Уитни Хюстън и Боби Браун си отиде след 6 месеца кома Боби Кристина...
В САЩ почина 22-годишната единствена дъщеря на известната поппевица и актриса Уитни Хюстън - Боби Кристина Браун.Това предаде АП, като се позова на съ...
Ник и Боби Кристина
Боби Кристина с баба си Киси Хюстън, която благослови брака й с доведения брат Ник Гордън
Шокиращото твърдение, че някой се е опитал да убие Боби Кристина, обикаля медиите от вчера. Скандалното изказване е направено от лелята на момичето, к...