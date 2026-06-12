Застреляха Боби Белята в Казичене
Бомбаджията-рибар имал среща с авер Борис Борисов-Белята беше намерен застрелян край езерото в Казичене в четвъртък вечерта, научи "Стандарт". Трупът...
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Бомбаджията-рибар имал среща с авер Борис Борисов-Белята беше намерен застрелян край езерото в Казичене в четвъртък вечерта, научи "Стандарт". Трупът...