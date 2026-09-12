Ботев Пд освободи Бобан Грънчаров
Ботев Пловдив освободи трети футболист през зимната пауза. След Борис Галчев и Костадин Дяков, договорът си с клуба по взаимно съгласие прекрати и Боб...
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Ботев Пловдив освободи трети футболист през зимната пауза. След Борис Галчев и Костадин Дяков, договорът си с клуба по взаимно съгласие прекрати и Боб...
Двата клуба в битка за български национал
Пловдив. Титулярният централен защитник Бобан Грънчаров е отстранен от представителния отбор на Ботев Пловдив с решение на спортно-техническия директо...
Пловдив. Бобан Грънчаров - железният защитник на "Ботев" (Пд), който от първия си мач с "жълто-черния" екип се превърна в любимец на "бултрасите". Мак...