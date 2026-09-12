Затварят аварийната лента на "Бебреш" за бънджи
Шофьорите да карат с повишено внимание от 40-ти до 38-ми км на магистралата
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Шофьорите да карат с повишено внимание от 40-ти до 38-ми км на магистралата
Пенка Балева се зарежда за живот с екстремното си хоби Тандемен парашутен скок от 4300 м височина направи преди броени дни 81-годишната варненка Пенк...
80-годишна варненка направи бънджи скок от 192 метра. Пенка Балева скочи от мост в Инсбруг, Австрия, който е обявен за едно от десетте места в света,...
Хиляди хора се наслаждават на скокове с бънджи всяка година. Но колко от тях могат да кажат как изглеждат по време на най-големия адреналин във въздух...
Видин. 22-годишната Елеонора Цветичева от Белоградчик първа скочи от моста „Нова Европа" с бънджи, съобщиха от общината във Видин. Скоковете от 40-мет...
Видин. Скокове с бънджи от моста между Видин и Калафат – „Нова Европа" организира общината във Видин. Първият смелчага ще получи награда от кмета Герг...