Десетки искат да осиновят близначетата, които от 9 месеца живеят в болница
Това е невъзможно, но почти са им намерили приемно семейство
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Това е невъзможно, но почти са им намерили приемно семейство
Те са на девет месеца и познават само болничните коридори
Момченцето от Варна, което оцеля по чудо след падане от осмия етаж на блок, е с опасност за живота. Това съобщи д-р Власаков пред "Петел.бг". Детето...
Близначета на година и 5 месеца паднаха от 8 етаж на жилищна сграда във Варна. Инцидентът е станал в квартал "Левски". Сигналът за телата на две деца...