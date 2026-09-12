Юнкер репетира за българското хоро в Брюксел
За четвърта поредна година Кристалина Геогриева ще поведе българско хоро в сърцето на Европа - Брюксел. В белгийската столица се провежда Balkan Trafi...
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За четвърта поредна година Кристалина Геогриева ще поведе българско хоро в сърцето на Европа - Брюксел. В белгийската столица се провежда Balkan Trafi...
Над 400 души се хванаха на 10-ото юбилейно хоро Хванеш ли се на хорото, трябва да го играеш! Така звучи една наша поговорка, която в повечето случаи...
Майстори на танца изнасят българско хоро в Англия. От около три месеца екип на танцовата формация "Masters of the Dаnce" представя българския фолклор...