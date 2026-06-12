Четири жени ушиха 300-метров трикольор
4 старозагорски шивачки ушиха огромен 300-метров трибагреник. Огромното знаме в бяло, зелено и червено ще поведе празничното шествие в Града на липите...
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4 старозагорски шивачки ушиха огромен 300-метров трибагреник. Огромното знаме в бяло, зелено и червено ще поведе празничното шествие в Града на липите...