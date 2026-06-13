Жерар Депардийо подкрепя БГ таланти
Жерар Депардийо подкрепя младите таланти, които са номинирани за наградата на името на големия режисьор Стоян Камбарев. Едноименната фондация ще обяви...
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Жерар Депардийо подкрепя младите таланти, които са номинирани за наградата на името на големия режисьор Стоян Камбарев. Едноименната фондация ще обяви...