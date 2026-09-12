Брекзит, Мечо Пух и студентите назаем
Как важи сентенцията на Мечо Пух по отношение на студентите, които Обединеното кралство ще загуби, ако Брекзит се състои окончателно и многобройните у...
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Как важи сентенцията на Мечо Пух по отношение на студентите, които Обединеното кралство ще загуби, ако Брекзит се състои окончателно и многобройните у...
100-хилядната виза за участие в летни студентски бригади очаква американското посолството да издаде на български студенти, откакто страната ни е включ...
Четири вида заеми за български студенти ще отпуска Холандия от тази учебна година. Три от тях се дават, само ако студентът работи 56 часа на месец. Те...
За място в британски топвуз пълната шестица на матура става задължителна Британската образователна реформа изпревари българската. Докато родни депута...