Кабинетът казва "да" на БГ Лувъра
На днешното си заседание Министерският съвет ще приеме постановление за преобразуването на Националния музей на българското изобразително изкуство и Н...
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На днешното си заседание Министерският съвет ще приеме постановление за преобразуването на Националния музей на българското изобразително изкуство и Н...
Министър Петър Стоянович показа ремонтираните зали и модерни депа срещу паметника "Левски"
София. Новият музей за историята на София ще отвори специално вратите си за световноизвестната актриса и певица с български произход Силви Вартан. На...
С 3 млн. лв. преустройват "Българския Лувър"
София. Работите по строежа на така наречения "Български Лувър", са спрени по технически прични, гласи прессъобщение на Министерство на културата. С...