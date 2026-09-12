Бунтовници приземиха хеликоптер с БГ екипаж в Судан
Хартум. Хеликоптер с български екипаж бе принуден да се приземи на територията на Нубийските планини. Машината е била заплашена от зенитните части на...
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Хартум. Хеликоптер с български екипаж бе принуден да се приземи на територията на Нубийските планини. Машината е била заплашена от зенитните части на...
Българският екипаж на рали "Дакар" Орлин Алексиев и Пламен Николов се добраха до финала на втория състезателен етап след много премеждия. Заради купищ...
58-о място зае българския екипаж на рали "Дакар" Орлин Алексиев и Пламен Николов с FIAT Freemont след първия ден от надпреварата. Специалният етап от...