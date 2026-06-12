ИДП: Има почва за българска СИРИЗА
Победата на радикалната левица в Гърция може да вдъхнови появата на подобна антисистемна формация и в България, а това би ударило по БСП. Към момента...
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Победата на радикалната левица в Гърция може да вдъхнови появата на подобна антисистемна формация и в България, а това би ударило по БСП. Към момента...