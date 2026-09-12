Българската Коледа. За 18-и път помага на деца
Мотото е: Заедно за децата с хронични заболявания – да превърнем надеждата в реалност
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Мотото е: Заедно за децата с хронични заболявания – да превърнем надеждата в реалност
215 заявления за подпомагане на деца са постъпили в Администрацията на президента
Събраните средства са с 1300 лв. повече от миналата година
Изпратени са близо половин милион дарителски смс-а
Парламентарната група на ГЕРБ дари 10 000 лева, събрани от всички народни представители от ГЕРБ за благотворителната инициатива „Българската Коледа",...
София. Президентът Росен Плевнелиев официално днес ще обяви началото на 12-ото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа". Той ще п...
Цел за следващата година е осигуряването на високотехнологична апаратура