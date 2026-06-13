Българската изложба в Лувъра се отменя
Френската кураторка не е компетентна в тази сфера, заяви шефът на Института за изследване на изкуствата към БАН
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Френската кураторка не е компетентна в тази сфера, заяви шефът на Института за изследване на изкуствата към БАН
Ирина Бокова, Кристалина Георгиева и Силви Вартан са сред специалните гости на откриването довечера Гигантски винили оповестяват изложбата "Епопея на...