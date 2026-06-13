От 1 юни Варна е отново храм на Мелпомена
От 1 юни Варна е отново храм на Мелпомена и в продължение на десет дни и на няколко сцени в града ще се видят млади и утвърдени звезди и най-доброто и...
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От 1 юни Варна е отново храм на Мелпомена и в продължение на десет дни и на няколко сцени в града ще се видят млади и утвърдени звезди и най-доброто и...