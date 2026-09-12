Китай ивестира $10 млрд. в Централна и Източна Европа
Пловдив. Китайското правителство е дало разрешение за 10 милиарда долара кредитна линия за инвестиции на местния бизнес в страните от Централна и Изто...
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Пловдив. Китайското правителство е дало разрешение за 10 милиарда долара кредитна линия за инвестиции на местния бизнес в страните от Централна и Изто...
В Пловдив днес се открива съвместен форум за инвестиции и туризъм
Пловдив. Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Виолета Лорер ще открие Българо-китайски форум за бизнес и инвестиции Discover an...