Съдиите на "талантите" в лют спор
Два часа и половина кастинги и елиминации ще гледат феновете на "България търси талант" на 10 април от 20 часа по bTV. 150 минути пък ще бъдат живите...
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Два часа и половина кастинги и елиминации ще гледат феновете на "България търси талант" на 10 април от 20 часа по bTV. 150 минути пък ще бъдат живите...
Благоевград. 18 деца от класа по народно пеене към Центъра по изкуствата в Благоевград продължават напред в кастинга на „България търси таланти". Пре...
Баща на убита преди 30 години млада жена изпя песен, посветена на дъщеря си