Волейболистите изпуснаха САЩ от 2:0
Варна. Драматична загуба с 2:3 (19,22, -25, -19, - 12) записаха българските волейболисти от САЩ в първия си мач от 25-ото издание на Световната лига....
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Варна. Драматична загуба с 2:3 (19,22, -25, -19, - 12) записаха българските волейболисти от САЩ в първия си мач от 25-ото издание на Световната лига....
Варна. Селекционерът на националния отбор по волейбол Камило Плачи определи групата за мачовете със САЩ от Световната лига. Срещата ще се играе във Ва...
Рино. Пета победа за националния ни отбор по волейбол в Световната лига. Волейболистите ни разгромиха отбора на САЩ с 3:1 в зала „Рино Ивентс Сентър",...