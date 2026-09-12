Машините за вота не дават протокол, а касови бележки
Загадка е как ще преборим българите в чужбина, казва Татяна Буруджиева в интервю за вестник СТАНДАРТ
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Загадка е как ще преборим българите в чужбина, казва Татяна Буруджиева в интервю за вестник СТАНДАРТ
Варна. Бившият кмет на Варна Кирил Йорданов оглави Асоциацията на българите в чужбина след подадената оставка на досегашния й председател проф. Алекса...
Сменят директори на НОИ в страната, решават и за шефа им до месец
Тъмната картина на родното настояще издълба дълбок коловоз, по който с охота потеглиха над 2 млн. души. Това са българските емигранти, които търсят къ...
Вашингтон. Българите в Северна и Южна Америка все още имат възможност да гласуват, съобщават от външно министерство. Общият брой на всички българи, г...