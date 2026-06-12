НСИ: Все повече пътуваме из Европа по коледните празници
София. Българите са пътували в чужбина повече през декември 2014 г. в сравнение със същия период на 2012 г. Нашенците са предпочели като дестинация е...
Следете всички новини, анализи и коментари за Българи Европа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Българите са пътували в чужбина повече през декември 2014 г. в сравнение със същия период на 2012 г. Нашенците са предпочели като дестинация е...