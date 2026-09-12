"Чакахме смъртта": Разказ на майката с трите деца, която се върна от Газа
Понякога дори не можех да плача, казва Сахер
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Понякога дори не можех да плача, казва Сахер
Нови подробности за трите българчета, по чудо оцелели сред бомбите в Газа. Те бяха в неизвестност, след като бомба избухна в техния район в Газа, но б...
Те бяха в неизвестност, след като бомба избухна в техния район
Детско-юношеската школа на ФК Левски-Раковски се сдоби с терен, какъвто имат само Байерн Мюнхен и Реал Мадрид
Това са десетгодишните художници Ралица Савчева и Цветелин Киров
Децата се издирват с жълта бюлетина
Те били осиновени преди 7 години от двойка в градчето Самървил, щата Мисури
Българските деца, които участват в Спортната Гимназиада в Трабзон спечелиха 3 сребърни и 2 бронзови медала и завоюваха 2 четвърти места в спортовете а...
Даря Попова-Витцел, Дойче Веле Много български деца имат повече от германските си връстници - въпреки огромната разлика в жизнения стандарт. Това се...
Родната традиция за отличия в областта на анимацията продължава и с младото поколение. Българчета участват в международния конкурс Seattle Internation...
Британското училище Royal Russel, чийто патрон е кралица Елизабет, идва да набира български кандидати на изложение този уикенд. На форума в хотел "Хи...
България се класира на второ място след САЩ на 13-та международна олимпиада по математическа лингвистика, която се проведе в Американския университет...
Около 9000 български деца, родени зад граница, имат проблем при записване в регистъра на населението. Отказ от издаване на ЕГН получават тези, които н...
Клип с песен на Крисия и декламация на стихотворението „Аз съм българче" ще получат в навечерието на 24 май българчета, които живеят и учат в чужби...
Четири българчета триумфираха на най-голямото състезание за предуниверситетска наука в Intel ISEF. Те спечелиха награди за общо три проекта в сферите...
Ирландия, Великобритания и Албания са на първите три места в Европа по затлъстялост на децата. България е пета, предаде АФП. Проучването е било извърш...
София. Българчетата не се хранят рационално и са обездвижени и пълни. Това показвта резултатите от Национално проучване на храненето и хранителния ста...
Манхайм. Три български деца са загинали при пожар в дома им в Манхайм, съобщиха германските медии. Децата са били на две, на три и на седем години. Дв...
За първи път по два колежа канят наши деца на интервю
Буквар в нета за деца на емигранти