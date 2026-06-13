Неочаквана развръзка с Мишел Платини и Сеп Блатер!
Решението, което е взето от съда
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Решението, което е взето от съда
Швейцарецът с откровени думи какво е създал
Бившите шефове на световния и европейския футбол обвинени във фалшификации и злоупотреба с власт
Увеличи наказанието му с още седем години
Състоянието на Сеп Блатер е стабилно, твърди дещеря му
Трябва да го накажат, твърди бившият шеф на ФИФА
Парите са присвоени от световната футболна централа
Германия също е вариант според бившия президент на ФИФА
Швейцарската прокуратура продължава да го разследва за 2 млн. евро
Ленарт Йохансон научил какво е бяло и черно през Втората световна война
Инфантино и Блатер поднесоха съболезнования
Бившият президент на ФИФА Сеп Блатер обвини УЕФА, че е дирижирала жребия за турнири под нейната егида. Швейцарецът допълни, че във ФИФА никога не са с...
"Ксамакс" се сети за бившия си играч, Португалия утешава близките му В часовете, в които получи последна почит и бе погребан, Трифон Иванов получи ощ...
Сеп Блатер продължава да получава заплата във ФИФА, въпреки че беше отстранено от президентската длъжност заради корупция, разкри говорителят на одито...
Изгоненият от футбола за осем години Сеп Блатер се оплака, че е бил жертва на смъртни заплахи. "Тези хора дори нямат смелостта да застанат със собс...
Президентът в оставка на ФИФА Сеп Блатер шокира футболната общественост за пореден път. Омаскареният администратор призна, че бил на косъм от смъртта....
Президентът на ФИФА Йозеф Блатер e отстранен временно от поста си за 90 дни след решение на комисията по етика на международната футболна централа, съ...
Мишел Платини може да пострада покрай Сеп Блатер и да бъде отстранен от кампанията за президентския пост във ФИФА, твърди "Гардиън". Французинът призн...
Президентът на Световната футболна федерация (ФИФА) Сеп Блатер е освободен от членството си в МОК седем месеца преди изборите за нов президент на орга...
Днешната пресконференция на Сеп Блатер в Цюрих, която беше първата откакто се оттегли от поста си на президент на ФИФА, можеше да се развие по по-доб...