Всичко за Блатер

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Последни новини Спорт
Блатер: ФИФА ме предаде

Блатер: ФИФА ме предаде

  Изгоненият от футбола за осем години Сеп Блатер се оплака, че е бил жертва на смъртни заплахи. "Тези хора дори нямат смелостта да застанат със собс...

29 декември | 20:10
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ФИФА реже и Платини, и Блатер

ФИФА реже и Платини, и Блатер

Мишел Платини може да пострада покрай Сеп Блатер и да бъде отстранен от кампанията за президентския пост във ФИФА, твърди "Гардиън". Французинът призн...

27 септември | 18:00
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